Intel Arc Alchemist : les cartes graphiques desktop pas avant la fin du second trimestre ?

C'est cet été que l'on pourra enfin découvrir ce sur quoi Intel a secrètement travaillé pendant des années pour revenir sur le secteur du GPU avec le lancement des premiers PC portables embarquant des composants graphiques ARC Alchemist.

Mais pour les versions Desktop des GPU, il faudra faire preuve d'un peu plus de patience... Au risque de voir cette génération de puces graphiques arriver un peu tard sur un marché en passe d'accueillir la nouvelle génération de GPU d'AMD et Nvidia.

Intel a ainsi de nouveau repoussé le lancement officiel de ses cartes graphiques. Ces dernières devaient être commercialisées au cours du premier trimestre 2022... Finalement la marque a fait le choix de faire passer les GPU mobiles en premier, et pour l'instant ces derniers ne sont accessibles qu'en Corée du Sud.

Selon Videocardz, les GPU ARC A770, A750 et A380 devraient sortir à la fin du second trimestre 2022 dans le meilleur des cas, voire au début du troisième trimestre prochain.

Intel aurait rencontré des problèmes au niveau logiciel : les pilotes poseraient encore quelques problèmes et il est hors de question pour la marque de lancer des produits non aboutis.

La situation risque de poser problème puisque la plus puissante des cartes ARC qui sera lancée pour le moment devrait proposer des performances identiques à une RTX 3070 / 3070 Ti. Or, AMD et Nvidia ont déjà annoncé le lancement de leurs prochaines générations de GPU dans quelques mois... Intel pourrait ainsi rater le coche et avoir une génération de retard dès le lancement de ses GPU.