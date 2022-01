Intel assure vouloir livrer des millions de cartes graphiques ARC chaque année

En réponse à une lettre ouverte de PC Gamer sur la crise des GPU, Raja Koduri, responsable de l'architecture Xe-HPG, promet que les moyens sont mis chez Intel pour assurer du volume et éviter une flambée des prix.

L'arrivée des générations Ampere et RDNA 2 chez Nvidia et AMD s'est traduite par des séries de cartes graphiques haut de gamme alléchantes mais très difficilement accessibles.

Entre des volumes de production réduits, une forte demande des joueurs mais aussi des cryptomineurs sous l'effet de la montée de la valeur des monnaies virtuelles et désormais du fait de la crise des semiconducteurs, sans compter le phénomène des scalpers, les cartes graphiques récentes sont rares et chères et chaque lancement devient une nouvelle frustration.

Cette situation a été particulièrement marquée tout au long de 2021 et devrait se prolonger une partie de 2022, même si certains acteurs attendent du mieux sur le second semestre.

Sur le marché des cartes graphiques dédiées, on compte essentiellement Nvidia et AMD à la conception mais une autre firme vient de s'inviter : Intel et ses cartes graphiques ARC avec architecture Xe-HPG.

Dans une lettre ouverte au CEO d'Intel Pat Gelsinger, le site PC Gamer appelle le nouvel acteur à prendre des mesures pour tenter de limiter toutes ces contraintes et permettre d'accéder à des GPU gaming récents, même s'il ne s'agit pas forcément des modèles les plus performants.

L'appel semble avoir été entendu puisque Raja Koduri, responsable de l'architecture Xe-HPG a répondu sur Twitter en confirmant qu'il s'agit d'un problème important pour les gamers mais aussi pour l'industrie et en assurant qu'Intel travaille dur en vue d'un objectif : "mettre des millions de GPU ARC dans les mains des joueurs PC chaque année".

Le géant de Santa Clara a réalisé une présentation officielle de ses futurs GPU ARC Alchemist sous Xe-HPG début janvier durant le salon CES 2022 de Las Vegas mais n'a pas encore dévoilé la gamme complète, tout en annonçant une disponibilité dès le premier trimestre 2022 pour les GPU pour PC portables, et au deuxième trimestre pour les GPU pour PC de bureau.

Il reste à voir dans quelle mesure cette promesse pourra être réalisée et jusqu'à quel point Intel peut venir prendre des parts de marché à ses concurrents.