Intel Comet Lake-H : la liste des processeurs mobiles circule avec le i9-10980HK en vedette

Si Intel officialisera peut-être ses processeurs Intel Core 10ème génération Comet Lake-S à la fin du mois d'avril, on attend aussi des nouvelles des processeurs mobiles Comet Lake-H pour PC portables premium.

Toujours gravés en 14 nm, ils prendront le relais de Coffee Lake avec des processeurs offrant jusqu'à 8 coeurs / 16 threads, un TDP de 45W et une capacité à grimper jusqu'à des cadences de 5,3 GHz à l'aide du mode Thermal Velocity Boost sur les modèles haut de gamme.

Plusieurs processeurs ont déjà plus ou moins fait une apparition ces derniers mois et c'est maintenant une présentation en fuite diffusée par Tecnologia qui détaille la future série de processeurs mobiles avec des Intel Core i5 à 4 coeurs, des Intel Core i7 à 6 et 8 coeurs et l'Intel Core i9-10980HK octocore.

Les cadences de base vont de 2,3 à 2,6 GHz et passent vers 4,6 à 5 GHz pour les processeurs d'entrée / milieu de gamme, et au-delà de 5 GHz pour les Intel Core i7 et i9.

La présentation met logiquement l'accent sur l'Intel Core i9-10980HK qui promet d'apporter de solides performances tant en gaming qu'en traitement vidéo 4K. A noter que la série supporte de la RAM DDR4 à 2933 MHz. La série Comet Lake-H doit être présentée officiellement le 2 avril.