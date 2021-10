Intel Alder Lake-S : les processeurs Intel Core de 12ème génération passent à l'hybride

Comme prévu, le géant Intel annonce sa gamme Intel Core de 12ème génération à l'occasion de son événement Intel Innovation. Elle s'appuie sur la plate-forme Alder Lake-S utilisant une architecture hybride composée de coeurs puissants (P-Cores) et de coeurs économiques (E-Cores) qui permet de créer des combinaisons jusqu'à 16 coeurs.

Les processeurs sont gravés selon la technologie Intel 7 (10 nm optimisé, Enhanced SuperFin) et utilisent des coeurs Golden Cove pour les coeurs performants et Gracemont pour les coeurs économiques.

Pour les faire fonctionner au mieux, la firme utilise une technologie Intel Thread Director qui permet aux deux types de coeurs de fonctionner efficacement en indiquant à l'OS (Windows 11 a été optimisé pour) le thread le mieux adapté selon les besoins.

Six déclinaisons sont proposées avec le chef de file Intel Core i9-12900K qui a déjà fait plusieurs apparitions remarquées (bien qu'officieuses) dans les benchmarks avec ses 16 coeurs (8 + 8) / 24 threads et sa capacité à grimper jusqu'à 5,2 GHz en Turbo Boost Max, pour 3,2 GHz en fréquence de base et un TDP de 125W.

L'Intel Core i7-12700K lui fait suite avec 12 coeurs (8 + 4) / 20 threads et une cadence maximale de 5 GHz tandis que l'Intel Core i5-12600K offre 10 coeurs (6 + 4) / 16 threads.

A ces trois processeurs doivent être ajoutées des déclinaisons KF de chacun des modèles (avec partie eGPU désactivée). Pour les versions K, la partie GPU embarquée est la même avec un Intel UHD Graphics 770 (Intel Xe-LP).

Alder Lake-S est aussi l'occasion d'apporter le support de la RAM DDR5-4800 en plus de la DDR4-3200 et de l'interface PCie Gen 5 (jusqu'à 16 lignes) avec une bande passante doublée par rapport à la Gen 4.

On retrouvera également le support du WiFi 6 / WiFi 6E et de la connectivité Thunderbolt 4.

Les 6 processeurs présentés ici ne sont que la pointe de l'iceberg pour la famille Intel Core de 12ème génération qui comptera au total 60 déclinaisons (Desktop, Mobile et Ultramobile) et qui est déjà au coeur de plus de 500 designs chez de nombreux fabricants, indique déjà Intel.

La firme met en avant la possibilité d'overclocker facilement les nouveaux processeurs via l'Intel Extreme Tuning Utility (XTU) avec optimisation des systèmes en un clic.

Pour profiter de ces avancées, les processeurs Intel Core utilisent un nouveau socket LGA1700 et une nouvelle carte mère Intel 600 Series, avec le chipset Intel Z690.

Intel annonce une disponibilité de ses processeurs Alder Lake-S / Intel Core de 12ème génération pour le 4 novembre avec une gamme de prix des processeurs qui s'étendra de 264 dollars à 589 dollars.