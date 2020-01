Rumeur : un processeur Intel Core i9-10990XE de 22 coeurs ?

L'apparition officieuse d'un nouveau processeur Intel Core i9 attire l'attention par son nombre de coeurs et son TDP requis. Venant compléter la famille Intel Core de 10ème génération, avec architecture Cascade Lake-X Refresh, il s'agirait de l'Intel Core i9-10990XE.

Sa particularité serait d'embarquer 22 coeurs / 44 threads, soit plus que les 18 coeurs du processeur Intel Core i9-10980XE. mais au prix d'un TDP de...380 Watts, contre 165 Watts pour les plus gros processeurs de 10ème génération actuels, et une consommation globale qui pourrait dépasser les 1000 Watts.

Signalé par Computerbase.de et destiné au marché HEDT (High-End Destop), il présenterait, d'après ChipHell, une cadence de base de 4 GHz avec un passage en mode Turbo à 5 GHz sur tous les coeurs.

On évoque aussi un die XCC (eXtreme Core Count) au lieu de HCC (High Core Count) et un score sur Cinebench avoisinant les 14 000 points qui pourrait mettre ce processeur Intel Core i9-10990XE en concurrence avec le processeur Ryzen Threadripper 3960X d'AMD (13 600 points). Mais pourra-t-il être proposé dans une fourchette de prix similaire (1500 dollars environ) ?