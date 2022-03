Intel Core i9 12900HX : premier processeur mobile de la marque doté de 16 coeurs

Bousculé depuis quelques années par les différentes offensives d'AMD sur le secteur du processeur desktop et mobile, Intel souhaite reprendre la barre et prépare une véritable révolution dédiée aux portables.

En marge de son environnement Intel Evo, le fondeur américain souhaite visiblement reprendre la main sur le marché des puces dédiées aux PC portables.

Le contexte est assez particulier pour Intel : le fondeur avait quelque peu délaissé le segment du PC portable voyant qu'AMD ne réussissait pas à convaincre avec ses puces malgré de solides avancées dans le desktop.

Mais au fil des deux dernières années, les choses ont bien changé : d'une part AMD a réussi à s'implanter avec brio sur le secteur du portable, mais la tendance du marché global, porté par la pandémie, a relancé les ventes de PC portables. La situation s'est également aggravée avec l'abandon d'Apple qui préfère désormais ses propres puces Apple Silicon dans ses ordinateurs...

La première offensive d'Intel sur le segment aura été le développement de sa plateforme EVO, mais désormais la marque souhaite attaquer directement au coeur du sujet avec de nouveaux processeurs portables surpuissants.

Un nouveau processeur mobile a ainsi été référencé chez Geekbench : l'Intel Core i9-12900HX qui affiche pas moins de 16 coeurs pour 24 threads avec une fréquence turbo boost à 4,9 GHz.

Le processeur se dote ainsi de 8 P-cores et 8 E-cores, soit 2 P-cores de plus que le Core i9-12900H. Pas de miracle toutefois, l'ajout de ces deux nouveaux coeurs se font au détriment de quelques unités d'exécution de l'IGPU qui passe à 32 UE contre 96 pour le Core i9-12900H sur lequel il se base. Néanmoins la situation ne devrait pas poser de problème puisque le processeur vise à s'installer dans les configurations les plus musclées et à s'associer ainsi avec des GPU dédiés.

Installé dans un PC portable Lenovo, le 12900HX affiche un score de 1921 points en single core, et 15974 points en multi.

Reste à savoir quand Intel officialisera son processeur et quand il se rendra disponible sur les premiers appareils.