L'Intel Core i9 12900K déjà en vente en Chine pour 1000 dollars

Intel n'a pas encore officiellement annoncé ses processeurs Alder Lake, ni même évoqué une quelconque date de sortie. On sait que la commercialisation officielle devrait intervenir entre cette fin d'année et le début de 2022, mais voilà, certains revendeurs ne jouent pas le jeu...

En Chine, certains revendeurs proposent déjà des Intel Core i9-12900K en version QS. Il s'agit de puces dites "Qualification Samples", des unités définitives, mais qui n'ont pas vocation à être commercialisées.

Moyennant entre 1060 et 1150 dollars, on peut ainsi mettre la main sur le plus puissant et le plus récent des processeurs Intel... Mais pas l'exploiter pour autant.

Intel a opéré un changement de taille avec ses processeurs Alder Lake et adopté un nouveau Socket LGA 1700. Or actuellement, aucune carte mère n'est disponible sur le marché avec ce socket.

Rappelons que le Core i9 12900K est particulièrement intéressant : il embarque 16 coeurs avec 2 architectures différentes : 8 coeurs Golden Cove et 8 coeurs Gracemont. Intel s'est inspiré des architectures ARM pour doper les performances énergétiques de son processeur.