Intel Core i9 13900K : il écrase toute la concurrence !

La 13e génération de processeurs s'annonce comme une petite révolution chez Intel : l'architecture Raptor Lake se veut particulièrement prometteuse, tant dans un usage standard que dans les capacités d'overclocking...

Et le représentant le plus haut de gamme de cette génération, le Core i9 13900K continue d'impressionner dans les benchmarks et de s'imposer comme le plus puissant des processeurs grand public du marché.

Avec cette génération de puces, Intel relance la course à la puissance avec AMD. Et les résultats proposés sur GeekBench 5 montrent qu'Intel reprend la tête avec son processeur le plus performant.

L'i9 13900K propose une configuration à base de 24 coeurs : 8 P-Cores et 16E-Cores. Chaque coeur peut être poussé jusqu'à 5,8 GHz en mode boost pour atteindre des sommets. Associé à une carte mère Z690 et 32 Go de mémoire DDR5, le processeur revendique 2314 points en single et 26464 points en multi-core.

L'i9 12900K d'ancienne génération réalisait des scores respectifs de 1987 et 17287 points. La nouvelle génération s'offre le luxe de repasser devant le Ryzen 9 5950X, il est d'ailleurs 54% plus performant...

Plusieurs questions se posent toutefois : quand, à quel prix et en quelle quantité Intel compte proposer ses processeurs.