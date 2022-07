Intel dévoile (un peu) sa carte graphique Arc A770

Intel continue de présenter ses cartes graphiques desktop à travers notamment des partenariats auprès des YouTubeurs spécialisés dans le hardware.

Gamer Nexus avait eu droit à l'ARC A750 il y a quelques jours, c'est désormais au tour de Linus Tech de présenter l'A770 Limited Edition, une carte qui pourrait représenter le gros des ventes d'Intel sur le segment.

L'A770 ne fait pas dans l'originalité et reprend les codes de design de l'A750, à savoir un boitier noir avec deux ventilateurs. La carte occupe toujours 2 emplacements PCIe et propose 3 DisplayPort pour 1 HDMI. En outre, l'alimentation est identique avec deux connecteurs molex : un 8 broches assisté par un second en 6 broches.

La vidéo fait plus office de teaser puisqu'elle ne présente aucun résultat de test ou benchmark. Aucune spécificité technique n'a même été partagée, Intel préférant communiquer au compte-gouttes.

Rappelons que l'A750 se positionne au niveau des RTX 3060 de Nvidia en termes de performances. L'A 770 présentée devrait donc naturellement viser des prestations comparables ou supérieures à une RTX 3070 qui se veut le segment le plus populaire de par son rapport performances / prix. Reste à savoir ce qu'il en retourne réellement dans des benchmarks qui pourraient encore mettre quelques semaines à nous parvenir.