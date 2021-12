Intel Evo : des PC portables haut de gamme à petit prix

Acheter un nouveau PC portable n'est pas toujours évident surtout si vous avez de faibles notions d'informatique comme comprendre les différentes générations de processeurs Intel, la RAM et d'autres points techniques encore.

Dans sa dernière génération de processeur (la 11e), Intel a mis en place sa certification Evo permettant de vous indiquer qu'une combinaison de technologies est optimisée pour offrir la meilleure expérience :

Plus de performance

La combinaison des processeurs Intel Core de 11e génération et du processeur graphique Intel Irix X vous fait profiter d'un montage photo et vidéo trois fois plus rapide que précédemment.

Plus de connexions

Grâce à la technologie WiFi 6 intégrée, vous profitez d'une vitesse de connexion trois fois plus rapide

Plus d'autonomie

La batterie vous fait profiter en général de plus de 9 heures d'autonomie en profitant d'un écran Full HD.

Une meilleure immersion

Les bords de l'écran ultrafins et le processeur graphique vous permettent de profiter des meilleurs moments lors de vos visionnages de vidéo ou de vos jeux.

Plus de rapidité

Le réveil du PC se fait en moins d'une seconde et la technologie Thunderbolt 4 offre des transferts avec une bande passante de 40 Go/s.

Le résultat vous donne un PC portable haut de gamme, performant, d'une grande réactivité avec une batterie endurante pour un format élégant, fin et léger.



Prenons par exemple, le PC portable Acer Swift 3 SF314-511 qui en plus d'être performant, profite d'une belle réduction actuellement chez Cdiscount.

Il est doté d'un écran Full HD de 14" avec une définition de 1920 x 1080 px et un rétroéclairage LED. Il dispose de la technologie anti-éblouissement, ComfyView et d'une gamme de couleurs étendue sRGB de 100 %. Le PC portable est propulsé par le processeur Intel Core i5-1135G7 cadencé à 2,40 GHz avec 8 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage.

L'ordinateur portable est compatible avec le Bluetooth 5.0 et le WiFi 6. De plus, on note la présence d'un port HDMI et de trois ports USB. Il est doté d'une batterie qui offre une autonomie de 16 heures d'utilisation. Windows 11 est déjà préinstallé .

Sur Cdiscount, le PC portable Acer Swift 3 SF314-511 est au prix réduit de 600 € au lieu de 879 € avec la livraison gratuite.