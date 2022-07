Intel Meteor Lake : des coeurs basse consommation en plus des P-Cores et E-Cores !

La série Intel Core de 14ème génération profitera de la plate-forme Meteor Lake gravée pour la première fois en 7 nm selon le procédé Intel 4 dont la production de masse doit démarrer cette année.

Elle reprendra l'architecture hybride des processeurs Alder Lake et Raptor Lake en profitant de l'amélioration des performances permise par la nouvelle finesse de gravure.

Si l'on retrouvera des coeurs puissants (P-cores) et des coeurs économiques (E-Cores), il existera aussi une troisième catégorie de coeurs basse consommation dits E-Core LP (Low Power), selon des diapositives de diagrammes de Meteor Lake diffusées par Igor's Lab.

Les processeurs pour PC de bureau comme pour PC portables en seraient équipés mais ces coeurs spécifiques ne sont pas listés dans la configuration générale dans la mesure où ils sont plus intégrés à la plate-forme qu'au CPU lui-même.

2 coeurs E-Core LP dans les configurations

D'après les slides, les processeurs Meteor Lake-P et Meteor Lake-H iront jusqu'à 14 coeurs (en mode 6 P-Cores + 8 E-Cores) tandis que les Meteor Lake-U (pour ultraportables) iront jusqu'à 12 coeurs (4 + 8), mais tous compteront en plus 2 E-Cores LP.

De quoi donner une configuration en tri-cluster qui rapproche un peu plus l'architecture x86 de ce qu'on peut trouver avec ARM où les CPU avec trois groupes de coeurs distincts sont courants en haut de gamme.

On apprend également que Meteor Lake pourra supporter de la RAM DDR5-5600 (jusqu'à 96 Go) ou de la LPDDR5 / LPDDR5X-7467 (jusqu'à 64 Go) et embarquera une partie graphique Intel Xe-HPG reposant sur une architecture Xe2.

Il n'est pas précisé sur cette dernière est une évolution basse consommation d'Alchemist ou bien la prochaine génération Battlemage qui sera lancée en principe l'an prochain, tout comme Meteor Lake attendue au second semestre 2023.