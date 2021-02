Intel : de nouveaux processeurs mobile 8 coeurs pour faire face à AMD

Intel révise ses plans au jour le jour pour contrer la déferlante AMD et envisage désormais de proposer trois nouveaux processeurs mobiles dotés de 8 coeurs.

AMD a de nouveau jeté un pavé dans la mare en déclinant ses processeurs Ryzen 5000 sur mobile. Les processeurs de la marque affichent des performances exceptionnelles, dépassant de loin les prestations des modèles d'Intel, une situation qui ne peut plus durer.

Ainsi, Intel envisagerait la sortie de trois nouveaux processeurs de 11e génération Tiger Lake Série H orientés vers les PC portables gaming. Des références qui n'ont pas été présentées dans la feuille de route initiale lors du CES 2021 et qui seraient des solutions de dernière minute visant spécifiquement à contrer la progression d'AMD sur le secteur.

L'idée serait ainsi de proposer des processeurs à 8 coeurs pour le mobile, alors qu'Intel ne propose, au mieux, que 4 coeurs dans ses puces pour portable à l'heure actuelle. On devrait ainsi voir prochainement arriver les Core i7 11800H, Core i9 11800H et Core i9 11980HK, et pourquoi pas même une solution intermédiaire avec le Core i5 11400H doté de 6 coeurs.