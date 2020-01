Intel NUC Panther et Phantom Canyon : la prochaine génération avec Tiger Lake et GPU Intel Xe intégré

La 11ème génération des PC compacts NUC d'Intel, composée de Panther Canyon et Phantom Canyon, embarquera logiquement des processeurs et GPU avancés.

Les NUC (Next Unit of Computing) sont des machines très compactes mais puissantes dans lesquelles Intel n'hésite pas à proposer de solides configurations et qui, à défaut d'être vendues en très larges volumes, finissent par constituer des sortes de modèles emblématiques.

Le site FanlessTech dévoile le design et les caractéristiques de la 11ème génération de NUC qui aura la particularité d'embarquer des processeurs Intel Tiger Lake gravés en 10 nm (successeurs des actuels Ice Lake) avec l'avantage d'une partie graphique exploitant la nouvelle architecture Intel Xe.

Panther Canyon

Deux variations sont prévues. Panther Canyon est la version la plus compacte tandis que Phantom Canyon est le modèle aux caractéristiques légèrement étendues. Tous deux embarqueront un processeur Tiger Lake-U avec un TDP de 28 Watts en versions Intel Core i5 et i7 mais le premier exploitera un GPU intégré tandis que le second aura droit à un GPU dédié.

Les deux systèmes pourront accueillir jusqu'à 64 Go de RAM DDR4-3200 et exploiteront l'interface PCIe 3.0 en NVMe, avec une compatibilité envers la mémoire persistante Intel Optane.

Phantom Canyon

Les deux types de NUC auront des connectiques HDMI 2.0b et DisplayPort 1.4, des ports Thunderbolt 3 et Ethernet, et une compatibilité sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.0. L'autre particularité de Phantom Canyon sera de supporter des affichages jusqu'à 8K.

Les NUC Panther et Phantom Canyon sont attendus durant le second semestre 2020.