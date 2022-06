Raptor Lake : quelles performances pour le futur Intel Core i9-13900K ?

Les processeurs Raptor Lake arriveront en fin d'année et l'Intel Core i9-13900K commence à donner des indications sur ses performances.

Après Alder Lake, c'est Raptor Lake qui se profile chez Intel pour représenter la famille Intel Core de 13ème génération, toujours avec l'architecture hybride et la gravure en 10 nm Enhanced SuperFin.

Le processeur le plus puissant sera l'Intel Core i9-13900K et ses performances commencent à se dévoiler. Le leaker @OneRaichu suggère ainsi qu'il dépassera les 2300 points en single thread sur Geekbench 5, le rendant 15% plus rapide que l'actuel Intel Core i9-12900K Alder Lake (1937 points).

Un saut de performances significatif

L'écart sera encore plus important avec le Ryzen 9 5950X (Zen 3), le processeur de référence d'AMD, mais Raptor Lake aura à se confronter avec les processeurs Ryzen 7000 en Zen 4 qui arriveront aussi avant la fin de l'année.

Même avec les plus de 15% de performances en plus annoncées pour Zen 4 par rapport à la génération précédente, Raptor Lake devrait en principe conserver un petit avantage dans le benchmark.

De son côté @TUM_APISAK a répéré un prototype de processeur Intel Raptor Lake de 24 coeurs / 32 threads qui pourrait correspondre au futur Intel Core i9-13900K et qui semble offrir autour de 20% de performances en plus par rapport au i9-12900K. Tout ceci semble bien prometteur.