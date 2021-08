RealSense : Intel abandonne la technologie de computer vision

Intel stoppe son activité de caméras et capteurs utilisant la technologie RealSense dévoilée en 2014 et qui offrait une capacité de computer vision avec reconnaissance d'expressions faciales et de gestuelles ainsi que capture de données de profondeur pour du scan et de la cartographie 3D.

Cette technologie a régulièrement donné lieu à d'impressionnantes démonstrations et des concepts comme le Project Alloy, un casque de réalité mixte avec reconnaissance de gestes.

Elle avait également été un temps utilisée pour un Project Tango de Google permettant le scan 3D d'objets depuis un appareil mobile, associée à de la reconnaissance de gestes.

Ces projets ont rarement abouti ou sont partis dans d'autres directions, tandis qu'Intel a développé par la suite des modules Realsense pour usage professionnel mettant en avant le vision computing dans différents domaines industriels et robotiques.

Intel avait tout de même annoncé en début d'année Realsense ID, un module d'authentification faciale pour les contrôles d'accès. La firme indique fermer cette activité qui reste de niche avec de faibles volumes pour mieux se concentrer sur d'autres secteurs plus porteurs.