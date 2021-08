Intel Thunderbolt 5 : un débit doublé à 80 Gbps et une modulation PAM-3 ?

En publiant sur les réseaux sociaux des photos dans les locaux d'un site de R&D en Israel, un représentant d'Intel en a sans doute dévoilé un peu trop. Le tweet initial a été modifié pour faire disparaître l'un des clichés mais l'image a déjà été reprise et fournit des informations pas encore officielles sur les caractéristiques de la future évolution Thunderbolt 5.

La photo, reprise par le site Anandtech, montre un poster de démonstration partiellement visible mais qui souligne les attentes pour cette connectivité. Il est notamment question d'un passage à un débit de 80 Gbps, ce qui marquerait une belle progression par rapport aux 40 Gbps de Thunderbolt 4, tout en conservant la connectique USB-C.

Thunderbolt 4

Ce débit doublé semble pouvoir être obtenu grâce à une nouvelle technique de modulation PAM-3 (Pulse Amplitude Modulation) évoquée sur le poster et permettant de transférer 3 bits sur 2 cycles, plus efficace qu'une transmission classique NRZ à 1 bit par cycle, et sans les contraintes supplémentaires de la modulation PAM-4 qui atteint 2 bits par cycle.

La modulation PAM-3 offre ainsi un compromis en augmentant le débit sans complexifier outre mesure la transmission. Le poster repéré par Anandtech indique que la technologie fonctionne déjà sur une puce de test en laboratoire. Il est question d'une "puce de test N6" et l'auteur de l'article spécule sur la possibilité qu'il s'agisse de la gravure en 6 nm de TSMC.