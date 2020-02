Intel Xeon Scalable : les processeurs Cascade Lake Refresh sont annoncés

Intel officialise sa deuxième génération de processeurs Xeon Scalable avec une architecture Cascade Lake Refresh avec des performances améliorées et des prix resserrés pour résister à la concurrence.

Alors qu'Intel a connu une belle hausse de ses revenus dans le segment des processeurs pour datacenters, cette position vise à être consolidée avec l'arrivée des processeurs Xeon Scalable de 2ème génération reposant sur une architecture Cascade Lake Refresh (même si Intel n'utilise pas officiellement cette dénomination et continue de parler de Cascade Lake) venant en accroître les performances.

On reste donc ici toujours en 14 nm, les solutions pour datacenters gravées en 10 nm n'étant pas encore d'actualité, et il reste à voir dans quelle mesure la pénurie de processeurs gravés en 14 nm chez Intel, même atténuée par l'épidémie du coronavirus, impactera la disponibilité des nouveaux processeurs.

Toujours est-il que les Xeon Scalable de 2ème génération vont se retrouver en première ligne pour affronter les processeurs Epyc de 2ème génération (Epyc Rome) d'AMD dont les qualités ont séduit un certain nombre d'acteurs, permettant à ce concurrent de gagner rapidement des part de marché.

Même en restant de loin le leader du segment, Intel doit donc tenir ses positions et peut encore compter sur les politiques d'équipement de long terme de ses clients, au moins pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent prendre le risque de changer de fournisseur.

Le groupe de Santa Clara aligne donc près d'une vingtaine de processeurs avec les arguments-massue d'une performance améliorée d'un tiers et d'une meilleure efficience.

Les plus grosses configurations embarquent 24 coeurs / 48 threads (Xeon Gold 6248R) et 28 coeurs / 56 threads (Xeon Gold 6258R, avec un R pour Refresh ?).

Côté configuration, les valeurs du Gold 6258R sont les mêmes que pour son prédécesseur Platinum 8280, sauf le prix qui tombe à 3950 dollars au lieu de plus de 10 000 dollars !

De la même façon le Gold 6248R passe à 2700 dollars, au lieu de 6950 dollars pour l'équivalent Platinum 8268, avec des fréquences légèrement supérieures.

Mais il y a une astuce derrière cette baisse de prix : les processeurs perdent le support des serveurs avec 4 sockets ou plus. Ce n'est pas dramatique en soi dans la mesure où le gros du marché est en dual socket, note le site Tom's Hardware, mais pour du 4S+, il faudra rester sur les processeurs Xeon Scalable de 1ère génération qui resteront donc proposés.

Certaines des nouvelles propositions, comme les Gold 6250 en 8 coeurs et Gold 6256 en 12 coeurs, ne présentent pas le suffixe R et constituent des variantes aux cadences plus élevées que celles de première génération.

Cette nouvelle famille de processeurs Intel Xeon Scalable de deuxième génération est disponible dès à présent pour les intégrateurs et l'on devrait la retrouver dans des produits commercialisés d'ici quelques mois.