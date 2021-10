L'intelligence artificielle, un outil puissant aux très nombreuses applications

La technologie ne cesse de progresser et avec elle un domaine très particulier, celui de l'intelligence artificielle. Crainte par certains, adorée par d'autres, l'IA est de plus en plus au coeur de notre monde, que ce soit intégrée dans nos smartphones, ou de plus en plus utilisée dans le monde médical, de la bourse ou même de l'armement. Faisons le point.

Le terme d'intelligence artificielle (IA) a été créé en 1955 par John MacCarthy et ses collaborateurs. C'est un processus d'imitation de l'intelligence humaine grâce à la création et à l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Elle a pour but de permettre à des logiciels / machines de penser et d'agir par eux même, comme des êtres humains. Un bon exemple en est au cinéma le film Terminator où le sujet principal est une IA.

Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est plus un mythe de cinéma, et est déjà présente tout autour de nous. Par exemple, il y a quelques semaines nous vous présentions une IA qui aide en France la répression des fraudes à détecter des piscines et autres bâtiments non déclarés grâce aux images de l'IGN.

L'intelligence artificielle est également très utilisée dans le monde des paris sportifs comme le site Boturfers qui, depuis 2008, a mis en place un algorithme qui aide à la prise de décision basée sur l'intégralité des données et sur 160 critères de turf afin de sortir un pronostique très proche de la réalité. L'intelligence artificielle de Boturfers est au service des turfistes !

Même chose dans le monde financier, avec comme par exemple la technologie d'IA développée par Bren Worth qui analyse les cours de la bourse de façon automatique, plus rapide et en permanence. Cela permet aussi de limiter les coûts face à une équipe entière de "data scientists".

Le monde de l'art est aussi concerné. Ainsi, dernièrement une IA a remis en cause l'authenticité d'un Rubens sur le tableau de Samson et Dalila. Pour ce faire elle a comparé les techniques du peintre sur 148 oeuvres avec la façon dont a été peint ce tableau. Les résultats indiquent que certaines zones n'ont pas été effectuées par Rubens...

Un dernier exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle concerne la santé qui est aussi très concernée avec une IA qui prévoit vos chances de survie suite à une hospitalisation. Elle analyse l'intégralité de vos données de santé pour effectuer un pronostique. De nombreuses autres IA sont également utilisées pour affiner la lecture des IRM, radios....et ce de façon beaucoup plus efficace qu'un humain car elle a accès à une base de données regroupant des milliers / millions de clichés.

Nous ne sommes qu'aux prémices de cette nouvelle technologie qui devrait révolutionner le monde à venir. Actuellement de très nombreuses sociétés se sont lancées dans une recherche acharnée, mais également la France avec par exemple son programme national pour l’IA qui a mobilisé un budget de 1,5 milliard d’euros sur la période 2018-2022 dont 45% consacré au volet recherche.

Signalons toutefois un bémol, de très nombreuses voix s'élèvent pour alerter sur les dangers de l'IA. On peut citer le prix Nobel d’économie Daniel Kahneman, qui indique que l’IA écrasera les humains dans la presque totalité des domaines et que nous ne pouvons rien faire contre cela, mais aussi des noms très connus comme Bill Gates, Elon Musk ou encore le physicien Stephen Hawking qui ne cessent d'alerter sur les dangers à venir. Ce dernier précisait d'ailleurs "J’ai peur que l’IA puisse remplacer complètement les humains. Si les gens peuvent concevoir des virus informatiques, quelqu’un pourrait concevoir une IA qui peut s’améliorer et se reproduire. Ce serait une nouvelle forme de vie capable de surpasser les humains".



A suivre...