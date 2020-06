Une Intelligence artificielle capable de transformer des images floues en portraits haute définition

Voilà qui pourrait prochainement aboutir à une option intégrée dans nos smartphones afin d'éviter le fameux coup de la photo floue : une IA spécialisée dans la correction des images.

Des chercheurs de l'Université de Duke ont mis au point un algorithme capable de générer des portraits en haute définition à partir d'une image très floue et pixelisée. Baptisée PULSE (Self-Supervised Photo Upsampling via Latent Space Exploration of Generative Models), l'IA a été envisagée avant tout comme un outil de retouche graphique.

Il n'est pas question de deviner avec précision quelles formes peuvent se cacher derrière un cliché flou, mais de générer quelque chose de cohérent et réaliste, en haute définition à partir d'un portrait très pixelisé et incomplet. L'IA est ainsi capable de multiplier la résolution de l'image par 64 avec des résultats assez saisissants.

Des tests ont été réalisés avec des clichés haute définition dont on a réduit la résolution, et ce sont ces fichiers basse définition qui sont alors proposés à l'IA qui reproduit un portrait en haute définition. Le rendu diffère de l'original, mais reste assez cohérent et proche. L'IA part toutefois avec certains aprioris renseignés par les chercheurs, et aura ainsi du mal à reproduire un portrait avec des cheveux longs sous des traits masculins.

Il est par ailleurs possible de tester soit même l'IA à cette adresse.

Pour mener à bien son travail, l'IA se repose sur deux algorithmes distincts : un générateur et un adversaire. Le premier génère une foule de portraits soumis au second, qui pour sa part établit si la photo est vraie ou non. A chaque échec, le générateur modifie ses réglages jusqu'à obtenir un cliché validé par l'adversaire.

Peut-on alors envisager que ce type d'IA nous aide prochainement à corriger nos photos ? Dans une certaine mesure oui. S'il est évident que l'on ne pourra pas véritablement obtenir des clichés parfaits à partir d'une bouillie de pixels, l'IA est suffisamment performante pour deviner les grandes lignes qui se cachent derrière un cliché flou. À défaut de proposer une version en haute définition, le gain de précision pourrait permettre de rendre les clichés plus agréables et de gagner en détail.

Autre domaine d'application : l'astronomie. Les clichés récupérés par les télescopes sont souvent de très faible résolution. PULSE pourrait permettre d'obtenir des images plus distinctes de corps distants avec une précision inégalée. Malheureusement, les rendus produits resteront des suppositions réalisées par des algorithmes qui se limitent à jouer aux devinettes, c'est pourquoi le domaine graphique et grand public reste le secteur privilégié de ce type d'IA.