Une Intelligence Artificielle créé un antibiotique surpuissant

L'intelligence artificielle va s'inviter dans un nombre grandissant de secteurs ces prochaines années et la médecine pourrait largement profiter de cette nouvelle technologie.

Deux chercheurs du MIT (Massachusettes Institute of Technology) ont ainsi mis au point un algorithme d'apprentissage automatique qui serait récemment parvenu à identifier un nouveau composé antibiotique plus efficace que la majorité de ce que l'on connait actuellement.

L'algorithme en question s'est entrainé avec des bibliothèques numériques de composés pharmaceutiques et a réalisé des simulations avec plus de 2500 molécules présentes dans 1700 médicaments autorisés par la FDA et 800 produits naturels. L'idée était de mettre au point un antibiotique capable de venir à bout de souches bactériennes résistantes à tous les antibiotiques connus...

L'antibiotique proposé par l'algorithme a ensuite été testé avec succès sur deux des trois pathogènes test considérés comme critiques par l'OMS. Il a ainsi été possible d'éradique le Mucobacterium Tuberculosis, le virus responsable de la tuberculose, ainsi que l'Acinetobacter Baumannii qui provoque des infections très résistantes chez la souris.

Avec l'aide d'une telle intelligence artificielle, les médecins et la recherche pourraient se doter d'un outil leur permettant de disposer d'un coup d'avance sur les maladies en anticipant leur adaptation aux médicaments disponibles et en contrôlant mieux la formation des résistances.