Une intelligence artificielle pour (enfin) mettra fin aux embouteillages !

L’entreprise ITC a développé, en Israël, une intelligence artificielle capable de gérer grâce à des formules mathématiques complexes les embouteillages. Le pays est particulièrement touché par ce fléau et toute bonne initiative est bonne à prendre.

Dvir Kenig, responsable des technologies de ITC déclare ainsi que "ITC est parvenue à prouver mathématiquement que de nombreux embouteillages peuvent être empêchés, si l’on intervient assez tôt". Grâce à leur logiciel, une baisse significative de 30% des embouteillages a déjà été constatée sur deux carrefours tests avec donc une fluidité améliorée pour la circulation des voitures.

Pour information, dans ce pays, un automobiliste reste coincé en moyenne 3 jours par an dans sa voiture à attendre que la circulation redémarre. Outre le confort, cela fera aussi baisser l’impact sur la pollution, un bon point donc pour l'écologie.

Réguler la circulation est un enjeu important dans le monde entier et surtout a Israël où « les infrastructures de transport sont sérieusement insuffisantes par rapport à la plupart des autres pays » comme l'a indiqué l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) dans un rapport en 2021.

Rappelons que dans un embouteillage, une voiture consomme beaucoup plus que dans un trafic normal et génère 16 fois plus d’émissions de gaz à effet de serre.