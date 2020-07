Une IA se prend pour un graphiste et dupe des clients

L'Intelligence artificielle va de plus en plus loin et récemment, on a pu voir un nouveau graphiste sur le marché : Nikolay Ironov, employé de la célèbre compagnie de design Art . Lebedev Studio localisée en Russie.

Petite précision toutefois : Nikolay Ironov n'existe pas, il s'agit en réalité d'une forme d'intelligence artificielle développée pour proposer des visuels et répondre aux attentes de clients.

L'algorithme a été entrainé et alimenté à l'aide d'une base de données d'images vectorielles. Le client n'a qu'à alors donner le nom de son entreprise, puis d'ajouter un texte descriptif de ses attentes. L'algorithme repère les mots clé dans le texte et se met alors à l'oeuvre pour produire des logos.

Selon Sergey Kulinkovich, directeur artistique du studio, beaucoup de clients étaient très satisfaits du résultat proposé par l'IA, avant même d'apprendre qu'il venait d'un robot.

Ce projet de recherche visait à briser les préjugés qui partent du principe qu'un programme ne peut pas se montrer créatif et que l'art ne peut se marier aux processus automatisés.