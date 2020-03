D'après l'étude " L'Année Internet 2019 " de Médiamétrie, les Français se connectent en moyenne 22 jours sur un mois, ce qui est quatre fois plus qu'il y a dix ans et avec principalement le smartphone. Sept Français sur dix se connectent chaque jour.

L'usage du smartphone a largement contribué à l'augmentation de la fréquence des connexions avec 37,4 millions de Français qui sont des mobinautes quotidiens, soit 7 millions de plus qu'il y a deux ans. Pour 4 internautes sur 10, le mobile est même le moyen exclusif pour naviguer sur internet.

En moyenne, les Français passent 2h12 chaque jour sur internet. C'est bel et bien une moyenne à l'échelle de la population française et il existe de grosses disparités.

Pour quelque 7,6 millions d'internautes qui représentent les 15 % les plus connectés, le temps quotidien de navigation sur internet avoisine 7 heures. Les plus modérés représentent 25,4 millions de Français avec en moyenne 1h10 par jour.

Parmi les autres chiffres de l'étude, les réseaux sociaux et messageries comptent pour un tiers du temps passé sur internet, avec un podium constitué de Facebook, Snapchat et Messenger. Médiamétrie note que les 11-20 ans préfèrent Snapchat et Instagram, quand les 25-34 ans se tournent davantage vers Facebook.

Les plateformes vidéo sont visitées chaque jour par 37 % des Français. En moyenne en 2019, 44,6 millions de visiteurs uniques se sont rendus chaque mois sur des sites et applications d'actualité. L'année 2019 a en outre enregistré 40 millions de cyberacheteurs avec comme trio de tête Amazon, Cdiscount et la Fnac. Il y a toutefois une montée en puissance de sites marchands tels que Wish ou AliExpress, notamment pour la recherche de bonnes affaires.

Quant au pic d'audience internet, il est très précisément à 21h07 avec 9 millions de Français connectés.