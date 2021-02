Les Français ont passé 2h25 par jour sur internet en 2020

D'après l'étude " L'Année Internet 2020 " de Médiamétrie, 92 % des foyers français ont accès à Internet et la France compte une population de 53 millions d'internautes mensuels. Des chiffres qui sont sur une tendance de stabilisation.

Par jour et par personne, le temps moyen de surf sur internet est de 2h25, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport à 2019, dont les deux tiers du temps sur mobile. La progression est globale mais particulièrement notable chez les 15-24 ans, avec un temps de surf quotidien qui passe à 4h23 (+24 %).

Reste que l'année 2020 a été singulière en étant marquée par deux confinements en période de pandémie de coronavirus. Lors du premier confinement au printemps, le temps de surf par jour a atteint 3h11 et 2h45 pour le deuxième confinement à l'automne.

Pendant le premier confinement, Médiamétrie souligne que 80,5 % des 15-24 ans se sont connectés aux sites et applications de formation et éducation. L'audience des sites et applications de visio a été multipliée par six en comparaison à janvier 2020.

Les sites et applications d'actualité enregistrent une audience de 19,2 millions de visiteurs uniques par jour en moyenne. Elle progresse fortement avec 2 millions de visiteurs uniques par jour de plus par rapport à 2019.

Parmi d'autres chiffres, 29,4 % des Français consultent à la fois des sites de vidéo, SVOD, et TV / Radio. Les 15-24 ans passent 2h12 chaque jour sur les réseaux sociaux et messageries (+26 %).