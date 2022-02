Les Français ont passé 2h26 par jour sur internet en 2021

Selon l'étude " L'Année Internet 2021 " de Médiamétrie, 92 % des foyers français bénéficient d'une connexion à Internet et la France représente une population de 53,5 millions d'internautes par mois. Des chiffres stables par rapport à 2020.

Par jour et par personne, le temps de surf moyen sur internet est de 2h26 en 2021, contre 2h25 en 2020. Une petite évolution à la hausse avec des années 2020 et 2021 qui ont été marquées par des périodes avec des confinements en temps de crise sanitaire.

Médiamétrie souligne surtout que c'est cinq fois plus qu'il y a dix ans. Pour les 15-24 ans, ce temps de navigation quotidien sur internet est de 3h53 (-12 % en un an), alors qu'il est de 2h31 pour les 50-64 ans avec une progression 13 % en un an.

Le mobile se taille la part du lion

Près de deux tiers du temps quotidien passé sur internet se fait sur le mobile, soit à raison de 1h34 par jour, sachant que les Français passent en moyenne 45 minutes par jour sur les réseaux sociaux et messageries instantanées.

L'institut note que 31,3% des Français se rendent sur les plateformes de vidéo à la demande par abonnement chaque jour. Chaque mois, 70 % des Français visitent les sites d'actualité et il y a par ailleurs 15 millions d'auditeurs de podcasts.

Chaque mois, 8 Français sur 10 visitent des sites et applications d'e-commerce et 7 Français sur 10 visitent les sites et applications liés à la santé. C'est 15 % de plus qu'avant la crise sanitaire. Chaque jour, 40,6 millions d'internautes visitent les sites et applications de jeux. Les 50 ans et plus représentent près de la moitié du temps passé sur des jeux en ligne.