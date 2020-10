Internet Explorer : Microsoft bloque les sites populaires et force la bascule vers Edge

Microsoft adopte à nouveau une stratégie assez agressive visant à pousser les utilisateurs à évoluer vers ses services les plus récents en bloquant Facebook, Instagram et YouTube sur son navigateur Internet Explorer.

Si par le plus grand des hasards vous utilisez encore Internet Explorer comme navigateur par défaut, il va être temps de penser à évoluer et à embrasser le nouveau service de Microsoft : Edge.

Relancé il y a peu avec une base chromium, Edge vise à remplacer Internet Explorer pour de bon... Et Microsoft a déjà prévu une solution assez radicale pour les retardataires.

Ainsi, la firme américaine a annoncé bloquer progressivement l'accès à certains services depuis son ancien navigateur. Par exemple, il n'est désormais plus possible d'accéder à Facebook, YouTube ou Instagram depuis Internet Explorer, mais pas que, puisque l'on compte ainsi un millier de sites inaccessibles, la plupart étant bien évidemment les sites les plus populaires.

Pour l'utilisateur, une page d'erreur s'affiche en lien et place du service consulté avec un message qui invite à basculer vers Edge. Mieux encore, si Edge est installé sur la machine, une page Internet s'ouvrira dans le navigateur pour afficher parfaitement la page consultée pourtant bloquée sous IE.

Rappelons qu'Internet Explorer est abandonné depuis quelques années maintenant par Microsoft et que le maintien de son utilisation est un geste à risque.