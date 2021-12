Internet fixe et mobile : les prix pourraient augmenter en France

Faut-il s'attendre à voir le prix des forfaits mobiles augmenter en France ? C'est l'inquiétude de nombreux utilisateurs suite à la publication du rapport de la FFT concernant le prix des abonnements mobiles en France.

Cela fait des mois que les opérateurs appellent à une hausse de prix des abonnements téléphoniques. Ces derniers évoquent la nécessité d'augmenter les bénéfices pour les réinjecter dans les investissements liés au développement du réseau 5G, particulièrement élevés. Une 5G plus chère à installer, mais également à entretenir et à maintenir puisque la consommation électrique des sites 5G se veut bien plus élevée que ceux proposant la 4G, alors même qu'aucune distinction tarifaire n'est à l'oeuvre côté client.

Selon le rapport de la FFT, les opérateurs français voient ainsi une baisse du chiffre d'affaires des trois opérateurs Orange, Bouygues et SFR baisser de 2,1% par an depuis 10 ans. Arthur Dreyfuss, président de la FFT a ainsi commenté : "Il faut que les Français paient le juste prix pour un service exceptionnel qui leur est offert".

Indirectement, c'est Free qui est ciblé : l'opérateur s'est fait pour mot d'ordre depuis 10 ans de casser les prix et d'en finir avec le monopole des géants du secteur en proposant justement des offres à "un vrai prix".

En France, l'offre Triple Play la plus agressive est proposée aux alentours de 22€ tandis qu'en Allemagne, elle se situe à 45€ et jusqu'à 108€ aux USA. Sur le mobile uniquement, la moyenne est à 13€ en France pour un abonnement de 50 Go de données, contre 25€ en Espagne ou 47€ en Allemagne. Malgré tout, c'est en Italie que les forfaits mobiles sont les plus accessibles avec 10€ pour 50 Go et 20 centimes du Go supplémentaire.

Les opérateurs pourraient ainsi s'appuyer sur le rapport pour justifier une hausse globale des prix de leurs offres mobiles et Triple Play. Sans faire exploser les prix, les offres pourraient augmenter d'un à deux euros dans les mois qui viennent.