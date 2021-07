Le très haut débit pour la majorité des abonnements fixes

" Pour la première fois, une majorité d'abonnements Internet fixes sont à très haut débit ", annonce l'Arcep dans le cadre de la publication de son observatoire des marchés des communications électroniques au 1er trimestre 2021.

Le franchissement de ce cap symbolique était déjà connu, mais il était auparavant question de résultats provisoires.

Le gendarme des télécoms souligne que la totalité de la croissance des abonnements très haut débit provient des accès fibre optique FTTH avec 3,8 millions d'abonnements supplémentaires en un an au 1er trimestre 2021.

Quelque 11,4 millions d'accès très haut débit en fibre optique FTTH sont actifs, ce qui représente 45 % des 25,6 millions de locaux éligibles à cette technologie. Dans le même temps, le nombre d'abonnements sur le réseau cuivre (xDSL) diminue de manière de plus en plus marquée avec 2,7 millions d'accès de moins en un an.

Par définition, le très haut débit fixe concerne des abonnements avec un débit maximum descendant supérieur ou égal à 30 Mbps.

Au 31 mars 2021, 15,7 millions d'accès Internet sont à très haut débit sur un total de 30,9 millions d'accès sur réseau fixe (soit 51 %), dont une majorité (73 %) avec la technologie FTTH de fibre optique de bout en bout.