L'internet quantique à portée de bras avec la téléportation !

Des chercheurs ont créé un réseau d’échange d’informations par téléportation en trois temps. Pour rappel, dans le domaine quantique, ces échanges d’information se font sous la forme de qubits et non de bits classiques (0 ou 1).

Ces qubits exploitent les lois de la physique quantique qui agit dans l’infiniment petit. Une de ses particularités, appelée enchevêtrement, permet à deux particules enchevêtrées de se comporter de la même façon, peu importe la distance. Leur coordination est tellement parfaite qu’on parle alors de téléportation.

Actuellement, les qubits peuvent être transmis via la fibre optique, mais la téléportation est limitée à quelques kilomètres, ensuite le signal se perd. Il faut donc maintenir une chaine afin que le signal puisse aller partout. Et c’est exactement cet exploit qui est décrit dans l’étude publiée dans le journal de référence mondiale Nature. Il est expliqué que des scientifiques ont introduit un relais qui a permis d’allonger la portée de communication quantique.

Leur test a ainsi permis de faire communiquer deux noeuds quantiques appelés Alice et Bob qui n’étaient pas directement connectés en passant par Bob. Cette découverte permet d’envisager un développement de cette technologie sans limitation d’espace et en toute sécurité. Car en effet toute tentative d’interception d’un qubit le transforme automatiquement et le rend illisible, un atout indéniable pour assurer la sécurité des données et des échanges. Le physicien Ronald Hanson espère que cette technologie sera accessible dans moins de 20 ans.