Internet au ralenti : actes de malveillance sur des réseaux en fibre optique

Parmi les abonnés aux principaux FAI ayant connu des problèmes d'accès à Internet et pour leurs réseaux, la situation est disparate. Alors que Orange et Bouygues Telecom semblent avoir été épargnés, SFR a confirmé des incidents à la suite de la coupure de lignes de fibre optique aux alentours de Lyon et en Île-de-France.

Free est l'opérateur qui semble avoir été le plus impacté à la vue des plaintes, avec un pic de problèmes signalés vers 9 heures ce matin. Tandis que la situation revient à la normale, Free a publié sur Twitter des photos d'actes manifestement intentionnels et de malveillance sur des infrastructures en fibre optique.

L'organisation NetBlocks, qui opère une veille de la connectivité Internet et pour des blocages, a également rapporté les incidents expérimentés par SFR et Free (capture ci-dessous). Citant une source officielle étatique, L'Obs écrit qu'il s'agit d'un " acte de malveillance coordonné, particulièrement grave et très rare. " Cette source ajoute que le parquet a été saisi.

Trois incidents distants à des intervalles de temps réduits



Touché par ce qui relèverait donc d'un sabotage orchestré, l'opérateur de fibre optique Netalis avait signalé la perte de liaisons longue distance Paris-Strasbourg et Paris-Lyon, et a mis en place des liaisons de secours.

Une ligne longue distance en fibre optique de Paris en direction de Lille a par ailleurs également été sectionnée.

Les incidents ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi entre 3 heures et 5 heures du matin. Une attaque sur des câbles physiques pour lesquelles les motivations demeurent obscures pour le moment. L'enquête en cours devrait permettre d'en apprendre davantage et déterminer s'il s'agit bel et bien d'une attaque coordonnée.