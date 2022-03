Internet à raison de 6 heures hebdomadaires pour les moins de 6 ans

Entre 2011 et 2022, le temps passé sur internet a quasiment triplé chez les enfants âgés de moins de 6 ans et fait jeu égal avec la télévision.

Selon les résultats de l'édition 2022 de l'étude Junior Connect' et chez les moins de 6 ans, internet (le Web) est légèrement devant la télévision en matière de temps passé par semaine. Une moyenne de l'ordre de 6h08 par semaine (6h07 pour la télévision), alors qu'elle est d'un peu plus de 4h08 pour les jeux vidéo.

Pour le compte des groupes Bayard / Milan et Unique Heritage Media, cette étude sur la fréquentation médias et les comportements de consommation des moins de 20 ans a été réalisée par Ipsos auprès de plus de 4 000 enfants et adolescents.

Pour les moins de 6 ans, ce sont les parents qui ont répondu. Avec cette catégorie d'âge, le temps consacré à internet a quasiment triplé par rapport à 2011 où il était de 2h10. À l'époque, la télévision se détachait nettement avec 7h29 par semaine (et 2h50 pour les jeux vidéo).

La télévision décroche chez les adolescents

Avec l'âge, le temps consacré à ces trois médias prend logiquement de l'ampleur. Chez les 7-12 ans, il est question de 9h08 par semaine pour la télévision, 9h04 pour internet et 6h29 pour les jeux vidéo.

Chez les 13-19 ans, le temps hebdomadaire passé sur internet est à 17h48, 9h25 pour les jeux vidéo et 8h55 pour la télévision. Pour les adolescents, internet est très largement devant la télévision, alors que ces deux médias font presque jeu égal sinon.

L'étude note toutefois que " malgré un temps croissant passé sur les écrans, les jeunes lisent toujours autant ", que ce soit la presse jeunesse ou les livres.