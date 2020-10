iOS 14 : un designer gagne 100 000$ avec un pack d'icones

iOS 14 fait preuve d'ouverture et permet aux utilisateurs de personnaliser le système comme jamais auparavant. C'est ainsi que certains développeurs ont l'opportunité de proposer assez rapidement des packs d'icônes et autres thèmes.

L'un d'entre eux, Traf, a ainsi distribué un pack de 80 icônes proposées à 28 dollars sur l'App Store et réalisé plus de 3500 ventes en seulement 6 jours pour un total de plus de 100 000 dollars.

Le développeur a créé son premier pack en 2013 "Greyish HD", il l'avait alors distribué sur Cydia pour 0,99 dollar sans grand succès. Avec iOS 14 et la plus large démocratisation des options de personnalisation, un plus grand nombre d'utilisateurs est à portée des développeurs.