iOS 14 : Facebook anticipe une chute drastique des revenus publicitaires

La prochaine version d'iOS devrait arriver d'ici la fin de l'année et beaucoup de sociétés et éditeurs s'en inquiètent déjà. Au coeur des inquiétudes : le nouveau module de protection de la vie privée de l'OS qui bloque l'accès automatiquement à certaines applications.

iOS 14 devrait ainsi prévenir les utilisateurs quand un service tente d'accéder à ses données personnelles. Qu'il s'agisse de l'accès au presse-papiers, la localisation, historique de navigation... iOS devrait lancer des alertes, voire bloquer automatiquement les applications qui se montreraient un peu trop curieuses et qui tenteraient d'accéder aux données personnelles sans accord préalable.

Pour continuer à officier sous iOS, les applications devront laisser le choix aux utilisateurs de sélectionner s'ils acceptent ou non la collecte de données personnelles. Jusqu'ici, si vous n'acceptiez pas la collecte, certaines applications se fermaient automatiquement et ne pouvaient être utilisées, désormais la situation est inversée et ce sont les éditeurs qui sont placés sous la contrainte de permettre aux utilisateurs de ne pas voir leurs données partagées.

Facebook prévoit ainsi que les utilisateurs refusent la collecte de données personnelles au premier lancement de l'application lors de la bascule sous iOS 14. Et cela devrait entrainer une perte conséquente de revenus pour le réseau social.

Le taux d'adoption des nouveaux OS d'Apple était très élevé dès les premiers jours, Facebook pourrait perdre ainsi 50% des revenus liés à la publicité sous iOS.

Facebook devrait alors se tourner vers l'API SKAdNetwork diffusé par Apple et qui permet de réaliser du suivi publicitaire de façon plus limitée et respectueuse des données privées.