iOS 14 et Picture in Picture : YouTube n'en veut pas, sauf pour les utilisateurs payants

C'est une des nouveautés introduites avec iOS 14 pour l'iPhone. Le mode Picture in Picture (ou Image dans l'image) permet de regarder une vidéo ou par exemple répondre à un appel FaceTime, tout en utilisant une autre application.

La consultation de la vidéo se fait dans une petite fenêtre, alors que l'utilisateur a tout loisir de faire autre chose sur son iPhone. Pour son application YouTube, Google semble néanmoins peu réceptif à cette nouveauté.

Il était possible de passer par le site mobile de YouTube et le navigateur Safari pour avoir accès à une astuce permettant de bénéficier du mode Picture in Picture sur l'iPhone avec une vidéo YouTube. Toutefois, YouTube a mis le holà.

Il s'avère que le mode de l'Image dans l'image fonctionne sur le site web mobile de YouTube dans Safari, mais uniquement pour les abonnés YouTube Premium. Les utilisateurs gratuits de YouTube sur iPhone ne peuvent plus en bénéficier de leur côté.

Pour tenter de trouver un semblant d'explication, The Verge rappelle que YouTube limite la possibilité de lire des vidéos en arrière-plan aux abonnés YouTube Premium. " Il semble plausible que YouTube veuille limiter le Picture in Picture à ses abonnés payants. "