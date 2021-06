iOS 14 sur 85 % de tous les iPhone

Alors que la présentation d'iOS 15 se profile à l'horizon, Apple a mis à jour ses chiffres sur le taux d'adoption d'iOS 14. À destination des développeurs, ils sont en date du 3 juin 2021 et obtenus via les connexions à l'App Store.

iOS 14 atteint un taux d'adoption de 85 % sur l'ensemble des iPhone actifs. Il monte à 90 % sur les iPhone introduits au cours de ces quatre dernières années. À titre de comparaison, les taux d'adoption au 24 février 2021 étaient respectivement de 80 % et 86 %.

Sur les iPhone de ces quatre dernières années, iOS 13 demeure d'actualité pour 8 % d'entre eux, tandis que c'est une version antérieure pour 2 %.

Apple informe également sur le taux d'adoption d'iPadOS 14 pour l'iPad. Il est de 79 % sur l'ensemble des iPad actifs et atteint 91 % pour les iPad de moins de quatre ans.

Une nouvelle démonstration de la capacité d'Apple à diffuser ses dernières mises à jour majeures iOS et iPadOS au plus grand nombre, et à proposer un support au long cours avec des appareils anciens.