iOS 15: Apple s'adapte plus largement aux personnes souffrant d'un handicap

Il faudra attendre l'automne 2021 pour voir arriver iOS 15 avec une nouvelle génération d'iPhone, et début juin pour qu'Apple ne déploie la première béta de son nouvel OS. Pourtant, la marque nous offre déjà quelques informations concernant certaines nouveautés de son système.

Apple devrait en parler plus largement dans le cadre de sa conférence dédiée aux développeurs, mais iOS 15 devrait plus largement d'orienter vers les fonctionnalités adaptées aux personnes souffrant de handicap divers. Qu'il soit physique, auditif ou visuel, le handicap ne devrait pas être un frein à l'utilisation des systèmes d'Apple et la marque compte mettre les bouchées doubles pour garantir l'accessibilité de son OS à tous.

L'application Shortcuts, qui permet d'automatiser certaines tâches devrait ainsi encore gagner en souplesse et en fonctionnalités, elle sera également pleinement compatible avec les fonctionnalités vocales de Siri.

VoiceOver, le module de lecture audio des éléments affichés à l'écran prendra également du galon et sera plus précis dans les détails proposés à l'utilisateur.

iOS 15 sera également l'occasion de prendre en charge les appareils auditifs bidirectionnels pour permettre aux personnes souffrant de défaillance auditive de mieux profiter des appels audio et vidéo depuis leur appareil.

L'Apple Watch profitera d'un mode Assistive Touch qui permettra une manipulation sans avoir à toucher l'écran de la montre. Le suivi oculaire s'invitera sur iPad pour piloter l'interface de la tablette simplement avec les yeux et répondre aux besoins des personnes paralysées.

Enfin, Apple devrait également adapter son service clientèle pour proposer des échanges en langue des signes.