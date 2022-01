iOS 15 installé sur 63 % de tous les iPhone

Apple publie ses chiffres officiels pour le taux d'adoption d'iOS 15 dont la version finale est disponible pour le grand public depuis le 20 septembre dernier. La firme de Cupertino propose une version 15.2.1 depuis cette semaine.

À destination des développeurs, les chiffres d'Apple englobent toutes les déclinaisons d'iOS 15.x et sont en date du 11 janvier en fonction des connexions à l'App Store.

iOS 15 atteint un taux d'adoption de 63 % sur l'ensemble des iPhone actifs. Il grimpe à 72 % sur les iPhone introduits au cours de ces quatre dernières années. À titre de comparaison, les taux d'adoption d'iOS 14 au 15 décembre 2020 étaient respectivement de 72 % et 81 %. Ils étaient de 80 % et 86 % au 24 février 2021.

Un rythme d'adoption d'iOS 15 plus lent

Sur les iPhone de ces quatre dernières années, iOS 14 est actuellement présent pour 26 % d'entre eux, tandis que c'est une version antérieure pour 2 %. Sur l'ensemble des iPhone actifs, le taux d'adoption d'iOS 14 est à 30 %.

Rappelons que iOS 15 peut être installé sur iPhone à partir de l'iPhone 6s lancé en septembre 2015. Néanmoins, un point notable faisant partie des fonctionnalités d'iOS 15 est un choix entre deux versions de mise à jour logicielle dans l'application Réglages.

" Vous pouvez passer à la dernière version d'iOS 15 dès sa sortie afin de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités et de l'ensemble le plus complet de mises à jour de sécurité. Ou bien continuer sur iOS 14 et néanmoins profiter d'importantes mises à jour de sécurité ", écrit Apple.

Avec la sortie d'iOS 15.2.1, la situation a toutefois changé et Apple laisse désormais moins de latitude pour rester sur iOS 14.