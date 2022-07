iOS 15 : bientôt un jailbreak fonctionnel !

Le jeu du chat et de la souris était reparti de plus belle avec iOS 14 entre les développeurs de Jailbreak et Apple. Malheureusement pour les utilisateurs, iOS 15 donnait un grand coup d'arrêt à la pratique, Apple ayant réussi à verrouiller son OS au point qu'aucun outil n'a jamais véritablement réussi à proposer de jailbreak complet jusqu'à présent.

Mais les choses vont changer : un peu plus d'un an après le lancement de la première bêta d'iOS 15, la communauté de développeurs est sur le point de publier un nouvel outil baptisé Cheyote qui reprend les bases lancées par Taurine15.

Cheyote proposera un jailbreak complet d'iOS 15 sur une sélection d'appareils. Seront concernées dans un premier temps les versions d'iOS 15.0 à 15.1.1. Les développeurs ont précisé qu'une version compatible avec iOS 15.4.1 était également en préparation.

Si l'annonce sonne comme une victoire pour les amateurs de Jailbreak, c'est plutôt Apple qui sort gagnant : la marque aura réussi à conserver la main sur son OS pendant plus d'un an et prépare déjà la sortie d'iOS 16 dont la bêta a été lancée en juillet dernier.