iOS 15 : la localisation de son iPhone même éteint ou après effacement

l'option Find My iPhone est une fonctionnalité particulièrement appréciée des utilisateurs d'iPhone : elle permet de géolocaliser son appareil lorsqu'on le perd ou lorsqu'il est volé et de prendre le contrôle de la caméra à distance, d'éventuellement engager le dialogue avec son voleur, ou même d'effacer toutes ses données à distance.

Avec iOS 15, les fonctionnalités iront encore plus loin afin de décourager une fois pour toutes les voleurs...

L'objectif pour Apple est tout simplement de rendre les iPhone volés inutilisables, de faciliter la récupération des appareils et de décourager ainsi les voleurs.

La fonction Find My devrait ainsi désormais permettre de localiser son appareil même lorsque ce dernier est éteint ou qu'il a subi une restauration d'usine.

Pour ce faire, le service se basera sur le réseau maillé exploitant les autres appareils iOS environnants, à l'image des AirTags. Un iPhone éteint ne le sera plus réellement : il sera placé en mode veille basse consommation et continuera ainsi à se comporter comme un AirTag, il pourra donc signaler sa présence aux autres appareils à proximité.

La restauration de l'appareil ne suffira pas à échapper à la localisation puisque cette dernière se fait non seulement via le numéro de série du smartphone, mais également, car la localisation se fait au niveau du service inscrit dans le Web et pas uniquement via l'activation sur iPhone. Tant que le suivi sera activé par le propriétaire, il n'y aura donc aucun moyen d'échapper au pistage.