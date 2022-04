iOS 16 se dévoile avant l'heure

Les rumeurs arrivent concernant iOS 16 et les changements qui s'annoncent au sein de l'OS d'Apple.

iOS 16 devrait être dévoilé officiellement par Apple dans le cadre de la WWDC 2022 qui se tiendra du 6 au 10 juin prochain. Pourtant le système dédié aux iPhone et iPad fait déjà l'objet de quelques fuites.

Mark Gruman de Bloomberg indique ainsi qu'iOS 16 ne proposera pas de changement majeur dans son interface : les utilisateurs retrouveront leur écran d'accueil et écrans d'applications sans aucun dépaysement.

Néanmoins, il faudra s'attendre à quelques ajustements dans le panneau des notifications qui devrait proposer un mode "Concentration" introduit l'année dernière encore plus performant pour mieux filtrer les alertes et les classer.

Apple continuerait également de miser toujours plus sur la santé et iOS 16 devrait donc proposer de nouvelles fonctionnalités orientées vers ce segment devenu particulièrement important avec le développement du marché de l'Apple Watch.

Sur iPad, iOS 16 devrait également proposer un nouveau mode multitâche plus ergonomique pour plus de productivité. Le rapprochement ave MacOS serait ainsi de mise.

Mais finalement, c'est WatchOS qui devrait profiter cette année de la plus grosse mise à jour et des plus grands changements grâce à l'intégration de nouveaux capteurs sur la nouvelle Apple Watch.