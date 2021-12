iOS 16 abandonnerait l'iPhone 6s, 6s Plus et SE (1ère génération)

Pour les présentations avec iOS 16, il va falloir attendre la prochaine conférence WWDC d'Apple en juin 2022. Néanmoins, il y a déjà quelques rumeurs concernant les iPhone qui " passeront à la trappe " en n'étant pas compatibles.

D'après iPhoneSoft, qui évoque les indiscrétions d'un " ami développeur chez Apple ", l'iPhone 6s, l'iPhone 6s Plus et l'iPhone SE de 1ère génération ne seront pas en capacité d'installer la future itération majeure du système d'exploitation mobile.

Pour le cas de l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus qui sont des modèles datant de 2015, la compatibilité avec iOS 15 avait été une surprise. L'iPhone SE de 1ère génération est un modèle à peine plus récent datant de mars 2016.

Des appareils avec puce Apple A9

En l'occurrence, cette comptabilité inattendue d'iOS 15 avec de vieux iPhone équipés d'une puce Apple A9 avait contredit une prévision d'iPhoneSoft, tout en étendant de manière assez spectaculaire leur durée de vie avec quelques nouveautés.

En supposant qu'Apple ne proposera effectivement pas iOS 16 à ses iPhone fonctionnant avec une puce A9, ils continueront néanmoins de profiter de mises à jour de sécurité d'iOS 15.