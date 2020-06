iOS et iPadOS : Apple lâche du lest sur ses applications par défaut

Avec la publication des prochaines versions iOS 14 et iPadOS 14, Apple va (enfin) permettre aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad de définir un navigateur web et une application d'email par défaut. Autrement dit, il pourra s'agir d'applications tierces et pas nécessairement et obligatoirement Safari et Mail.

Le cas échéant, le changement se fera par exemple sentir lors d'un appui sur un lien dans un message ou avec des renvois vers des adresses email et la rédaction d'un nouvel email. Apple n'imposera plus ses applications préinstallées ou du moins l'utilisateur sera en mesure de modifier le comportement par défaut.

Afin de prendre à charge ce nouveau comportement, les développeurs devront mettre à jour leurs applications de leur côté.



C'est une évolution pour Apple qui pourrait ne pas être étrangère à quelques critiques et pressions en matière de pratiques possiblement anticoncurrentielles. Toutefois, la portée demeure limitée. Il n'est pas fait mention d'autres applications tierces par défaut que pour la navigation et l'email. Exit par exemple la musique, ce qui ne satisfera pas Spotify.

Par ailleurs, on rappellera que les navigateurs tiers pour entrer dans l'écosystème d'Apple sur mobile ont l'obligation de passer par WKWebView qui est un élément central de l'API WebKit. Ils sacrifient alors leur propre moteur de rendu.

Le changement de mentalité d'Apple n'est donc pas radical et semble plutôt se faire à marche forcée.