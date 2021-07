Apple publie iOS 14.7 (avec un bug)

La mise à jour iOS 14.7 est disponible pour l'iPhone. Elle est annoncée avec des améliorations et corrections de bugs. La principale nouveauté est la prise en charge de la batterie externe MagSafe pour l'iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Cette batterie externe MagSafe a fait son apparition la semaine dernière au catalogue d'Apple à un prix de 109 €. Avec une capacité sujette à caution de 1460 mAh mais en même temps une mention de 11,13 Wh (7,62 V) qui paraît plus acceptable, elle permet de recharger l'iPhone avec une puissance de 5 W.

D'après Apple, cette puissance passe à 15 W si la batterie est connectée à une source d'alimentation de 20 W ou plus.

iOS 14.7 apporte également des améliorations pour la gestion des minuteurs sur le HomePod qui pourra se faire depuis l'application Maison et plus seulement à la voix, ajoute des informations sur la qualité de l'air dans Météo et Plans, tandis que la bibliothèque Podcasts permet d'afficher tous les podcasts ou uniquement ceux suivis.

Un bug pour le déverrouillage de l'Apple Watch

Pour les corrections de bugs, elles concernent notamment Apple Music et la lecture audio Lossless avec les formats Dolby Atmos qui pouvait connaître un arrêt inopiné.

Apple évoque toutefois un bug introduit avec iOS 14.7 qui sera corrigé avec une prochaine mise à jour. Il affecte le déverrouillage de l'Apple Watch avec des iPhone équipés de Touch ID. La saisie du code sur l'écran de l'Apple Watch pourra être nécessaire.

Comme souvent, une mise à jour iOS n'arrive pas seule. Apple publie watchOS 7.6 et tvOS 14.7. Le menu des corrections de vulnérabilités de sécurité n'est pas encore détaillé. Par ailleurs, le déploiement de iPadOS 14.7 n'est pas évoqué pour le moment.