iPad Air 2 et iPad mini 2 sont des produits vintage

La tablette iPad Mini 4 pourrait profiter du mode Split View dévoilé avec iOS 9, suggérant une refonte plus consistante du modèle qui avait peu évolué avec l'iPad Mini 3.

Pendant que les regards sont tournés vers les futurs iPhone 6S et 6S Plus, les rumeurs tentent de cerner la future tablette iPad Mini 4 qui doit être annoncée avant la fin de l'année.