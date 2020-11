iPad Pro avec écran Mini-LED : lancement probable au premier trimestre

Avant de pouvoir proposer des écrans micro-LED pour lesquels la firme a monté une division de R&D, Apple devrait commencer par proposer des affichages Mini LED moins énergivores que les LED utilisées pour le rétroclairage de ses affichages LCD tout en offrant plus de possibilités en matière de contraste et de luminosité.

Un premier produit est attendu dès l'an prochain et la rumeur veut qu'il s'agisse d'abord d'une tablette iPad Pro. La publication The Elec apporte de l'eau au moulin en affirmant que celle-ci sera annoncée dès le premier trimestre 2021, avant de trouver cette technologie derrière les écrans plus grands des MacBook et iMac.

C'est Epistar qui fournira les Mini LED et LG Display les afficahges LCD ainsi que l'assemblage final de l'écran. La firme coréenne devrait débuter la production de ces nouveaux affichages en fin d'année.

Du Mini-LED en attendant le Micro-LED

Les écrans Mini LED auront l'avantage de rapprocher leurs propriétés de celles des écrans OLED pour de grands écrans sans subir les faiblesses de l'OLED, comme le burn-in limitant leur durée de vie.

Le Micro-LED ira encore plus loin dans cette voie mais il reste des problèmes techniques de production à régler, induisant aussi un coût élevé. Les premiers affichages de ce type pourraient donc concerner de petites surfaces comme celles des écrans des montres Apple Watch.

Avec une conférence par mois depuis septembre (et en attendant celle du 10 novembre), Apple est dans un cycle de lancement de produits à un rythme soutenu qui pourrait donc se prolonger en début d'année prochaine.