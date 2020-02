iPad reconditionné : les iPad Mini 5 et iPad Air 3 bientôt proposés

Les dernières versions de l'iPad Air et Mini sont apparus sur le Refurb Store aux Etats-Unis, signalant une arrivée imminente chez nous.

Le site d'Apple dédié aux produits reconditionnés devrait bientôt accueillir les dernières versions de la tablette iPad. Sur la version américaine, les modèles iPad Mini 5 et iPad Air 3 sont désormais proposés, ce qui signale une arrivée similaire sur le site français dans peu de temps.

Seules les versions WiFi sont proposées pour le moment et les tarifs affichent une baisse de prix d'environ 15% par rapport aux modèles neufs. Pour rappel, les produits reconditionnés d'Apple reçoivent une certification de leur bon fonctionnement et profitent d'une garantie d'un an.

En version reconditionnée, l'iPad Mini 5 devrait donc débuter à moins de 400 € tandis que l'iPad Air 3 se retrouvera à moins de 500 €.

L'iPad Mini 5 profite toujours d'un affichage 7,9 pouces avec technologie True Tone et support de l'Apple Pencil et embarque un SoC Apple A12 Bionic.

On y trouve toujours un lecteur d'empreintes Touch ID en façade, ainsi qu'une caméra FaceTime, tandis qu'un capteur photo 8 megapixels est présent à l'arrière.

L'iPad Air 3 exploite un affichage 10,5 pouces True Tone avec gestion du stylet Apple Pencil et propose lui aussi un SoC Apple A12 Bionic. Le Smart Connector sur la tranche permet de relier des accessoires et la sécurisation biométrique passe par le lecteur d'empreintes Touch ID.