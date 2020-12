L'iPhone 11 Pro, la caméra DJI Osmo Pocket et la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 1S en promotion

Profitez dès aujourd'hui d'un smartphone Apple en promotion, mais aussi de la toute petite caméra stabilisée Osmo Pocket de DJI et d'une trottinette électrique Xiaomi à prix réduit (et avec un cadeau).

Commençons avec le smartphone d'Apple, l'iPhone 11 Pro qui propose un affichage OLED de 5,8 pouces qui permet une définition de 2436 pixels x 1125 pixels. Cet iPhone exploite un SoC A13 Bionic avec 4 Go de RAM et un espace de stockage interne allant de 64 Go à 256 Go non extensible via microSD.

Au niveau de la photographie, on retrouve un triple capteur photo à l'arrière avec des modules de 12 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 12 mégapixels également. Enfin, ce smartphone est alimenté par une batterie Li-Ion de 3046 mAh et est compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide 18 Watts.

L'iPhone 11 Pro 64 Go est actuellement à 899 € au lieu de 1059 € chez Rakuten !



Poursuivons avec la caméra stabilisée DJI Osmo Pocket qui ne mesure que 12 cm de haut et ne pèse que 200 grammes, elle dispose d'une nacelle stabilisée sur 3 axes, elle est équipée d'un capteur photo de 1/2,3" 12 mégapixels. La caméra est ainsi capable de filmer en Ultra HD à 60 images par seconde selon DJI. Le bras se veut très court, mais propose malgré tout son lot de fonctions, notamment avec un écran de retour qui permet d'assurer le cadrage.

La DJI Osmo pocket est équipée de deux micros, mais il sera possible de passer par un micro externe, à condition de brancher un adaptateur sur la prise USB-C. L'écran de la caméra est tactile et permettra de réaliser les réglages. Si l'écran parait petit, DJI a pensé à tout et permettra de connecter la caméra à un smartphone pour profiter d'un écran plus grand. Un adaptateur permettra d'ailleurs de le fixer physiquement au manche.

Amazon propose la DJI Osmo Pocket à 249 € au lieu de 359 € !



Enfin, la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 1S propose un moteur de 250W nominal avec une puissance max de 500W même si la vitesse maximale reste bridée à 25 km/h, la S1 sait se montrer bien plus réactive. Vous pourrez découvrir différents modes de pilotage selon vos envies et vos besoins (standard, éco, sport).

Cette trottinette Xiaomi propose une autonomie importante grâce à sa batterie de 7,8 Ah. Elle est équipée d'un système de récupération d'énergie qui recharge la batterie au freinage, ce qui explique son autonomie. La partie freinage profite de l' E-ABS sur la roue avant et la trottinette est capable de supporter des charges allant jusqu'à 100 Kg. Elle est pliable pour plus de confort.

Vous pourrez profiter de la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 1S à 399 € au lieu de 449 € avec un AirPump offert (d'une valeur de 49 €) chez la Fnac.





