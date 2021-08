iPhone 12 et 12 Pro : Apple lance un programme de remplacement

Apple a reconnu, il y a quelques semaines, un problème dans certains de ses iPhone 12 et iPhone 12 Pro localisé au niveau des haut-parleurs.

Plus précisément, c'est un composant lié aux haut-parleurs qui présenterait un défaut et qui aurait été installé dans un nombre restreint d'appareils. En résulte pour les smartphones concernés l'absence de son lorsque les utilisateurs passent un appel et en reçoivent, ce qui est pour le moins problématique sur un smartphone, qui plus est facturé au prix fort.

Face à l'évidence, Apple a donc lancé un programme d'échange. Les smartphones concernés ont été produits entre octobre 2020 et avril 2021. Apple précise qu'un faible pourcentage de la production sur cette plage temporelle est concerné par le problème et que l'iPhone Mini ainsi que l'iPhone 12 Pro Max ne sont pas concernés.

Les utilisateurs concernés sont invités à contacter le SAV de la marque ou à se rendre directement dans un Apple Store pour profiter d'une réparation gratuite. Apple a précisé que la prise en charge ne permettait pas d'étendre la garantie des appareils.