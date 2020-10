iPhone 12 : la batterie pointée du doigt.

Contrairement à l'Apple Watch Series 6 dont on a récemment félicité les efforts au niveau de la batterie, la situation est tout opposée du côté de l'iPhone 12.

Cela faisait déjà plusieurs mois que les rumeurs évoquaient le fait qu'Apple cherchait à économiser le moindre centime au sein de son iPhone 12 afin de ne pas devoir trop augmenter ses prix. L'idée était d'économiser sur certains postes comme la batterie, le châssis, les écouteurs et chargeurs afin d'encaisser les hausses de couts liés à l'intégration d'un modem 5G.

Et la batterie a bel et bien fait les frais d'une chasse farouche à la moindre dépense : sur iPhone 12 la batterie revendique ainsi une capacité de 2815 mAh contre 3110 mAh pour l'iPhone 11. Qui plus est, la technologie déployée ne subit aucune avancée majeure : Apple a tout simplement fait du neuf avec de l'ancien, et pas forcément avec le meilleur...

Pour autant, faut-il avoir peur de voir l'autonomie de l'iPhone 12 diminuer ? Pas forcément... Déjà, rappelons qu'Apple a l'avantage de maitriser autant le hardware que le software dans ses produits, avec une optimisation plutôt impressionnante... D'autre part, l'iPhone 12 troque un écran LCD gourmand pour un écran OLED plus économe, même à résolution supérieure et à fréquence de rafraichissement plus haute. Mais quid de la 5G alors ?

On sait que la 5G devrait avoir un impact sur l'autonomie des appareils, et pourtant Apple n'évoque aucun recul d'autonomie.

La situation ne sera toutefois pas la même sur iPhone Mini puisqu'avec sa batterie de 2227 mAh, on évoque de 10 à 23 d'autonomie en moins que sur iPhone 12, écran LCD oblige.