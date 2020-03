iPhone 12 : le lancement toujours prévu pour septembre, malgré le coronavirus...pour le moment

L'industrie chinoise a été mise à l'arrêt durant le mois de février avec le confinement imposé à la population pour endiguer l'épidémie de coronavirus mais les activités sont en train de reprendre maintenant que la situation sanitaire s'améliore...tandis qu'Europe et Etats-Unis s'enfoncent dans la pandémie.

Apple vient d'annoncer de nouveaux produits, dont des iPad Pro, et sera en mesure d'assurer les livraisons dès la semaine prochaine. Les différents appareils ont été produits avant le confinement chinois et la désorganisation de la production, indique l'agence Bloomberg.

Elle note cependant que les usines d'assemblage des iPhone ne sont pas encore complètement remises et pourraient continuer à être perturbées un certain temps avec le coup de frein de l'économie mondiale ailleurs qu'en Chine.

Pour le moment, la firme maintiendrait le lancement de sa série iPhone 12 en septembre, selon un calendrier normal, affirme encore Bloomberg d'après ses sources en interne.

Les pénuries ponctuelles observées ces dernières semaines ne sont que le reflet du ralentissement d'activité des usines chinoises mais ne préjugent pas de difficultés de production sur le long terme, comme l'indiquait encore Tim Cook, CEO d'Apple, à la fin du mois de février.

Mais l'assemblage n'est qu'un élément des chaînes logistiques d'Apple et il reste possible que la pandémie freine d'autres opérations comme le design et la R&D réalisés en Europe et aux Etats-Unis.

Pour réduire les risques, la firme a instauré assez rapidement un régime de télétravail à beaucoup de ses salariés, tandis que le design général des nouveaux modèles est généralement finalisé sur novembre / décembre, et les différentes productions de composants et montage des pièces se déroulent durant le printemps, pour une production de masse et un assemblage final pendant l'été.

Bloomberg note que les équipes d'ingénieurs d'Apple n'ont pas pu se rendre en Chine après l'émergence du foyer d'épidémie à Wuhan, ce qui a pu retarder certaines étapes dans la génèse de l'iPhone 12.

Un décalage de son lancement au-delà du mois de septembre dépendra sans doute de la façon dont les pays occidentaux vont gérer l'immense crise sanitaire du coronavirus et s'en remettre. Cela pourrait être bien plus long qu'en Chine.